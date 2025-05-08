Vatikan, Yeni Papa’yı Açıkladı: Francis Prevost

VATİKAN’DA TARİHİ BİR DEĞİŞİM

Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Franciscus’un 21 Nisan’daki vefatının ardından, dikkatler yeniden Vatikan’a çevrildi. Sistine Şapeli’nin tarihi bacasında yükselen beyaz duman ile birlikte, Katolik dünyası yeni papasına kavuştu. 267. Papa, ABD’li Kardinal Francis Prevost oldu. Franciscus’un ardından boşalan makam (Sede Vacante), konklav süreciyle sona erdi. Kardinaller, papa seçiminin ikinci gününde öğleden sonra yapılan oturumda 267’nci papayı belirledi. Sistine Şapeli’nin bacasından gökyüzüne yükselen beyaz duman, bu önemli kararın alındığını tüm dünyaya duyurdu.

SÜRPRİZ ZAFER VE RAKİPLER

Peru’da uzun yıllar görev yapan 69 yaşındaki Kardinal Francis Prevost’un, Tagle, Aveline ve Zuppi gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak elde ettiği zaferin “sürpriz” olduğu ifade ediliyor. Prevost’un, yoksullara ve göçmenlere yönelik tutumunun, Papa Franciscus ile benzerlik taşıdığı belirtiliyor.

SEÇİM SÜRECİ VE KATILIM

Yeni papa, Kardinaller Koleji’ni oluşturan 133 din adamının en az üçte iki çoğunluğunun, yani 89’unun oyunu alarak seçildi. Vatikan’ın kalbi olan Aziz Petrus Meydanı’nda toplanan kalabalık, dumanın beyaz olduğunu gördüklerinde coşkuya boğuldular; bazıları sevinç gözyaşları dökerken, kimileri dualarla bu tarihi ana tanıklık etti.

HALKA TANITIM CEREMONİSİ

Geleneklere göre, dumanın yükselmesinden yaklaşık bir saat sonra, yeni seçilen Papa ilk kez halkın karşısına çıktı. Aziz Petrus Bazilikası’nın dev locasında beliren Papa, Latince “Habemus Papam” (Bir Papamız var) ifadesiyle tanıtıldı. Bu tarihi duyurunun yapılması için görevi, Kardinaller Koleji’nin kıdemli diyakozlarından biri olan Fransız Kardinal Dominique Mamberti’ye verildi.

LATİN AMERİKALI PAPA TARİHİ

Katolik Kilisesi, tarihi boyunca 266 papa çıkarmış olsa da, ruhani liderlerin büyük çoğunluğu İtalyan kökenliydi. 2013’te ilk kez Latin Amerika’dan bir isim olan Arjantinli Jorge Mario Bergoglio (Papa Franciscus) bu kutsal göreve seçilmişti. Şimdi ise dünyanın dört bir yanından gelen milyonlar, yeni papa ile birlikte kilisenin geleceğine dair umutlarını tazeliyor.