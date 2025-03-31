Vauk Dağı Tüneli 8 Yıldır Bitirilemedi

Vauk Dağı Tüneli’nde Tamamlanamayan Çalışmalar

Gümüşhane ile Bayburt illerini birbirine bağlayacak olan Vauk Dağı Tüneli’nin yapımına 2017 yılında başlanmış olmasına rağmen, aradan geçen 8 yılda halen tamamlanamamış durumda. Bayburt Group tarafından üstlenilen ve Karadeniz ile Doğu Anadolu’yu birbirine bağlayacak önemli bir güzergah üzerinde yer alan bu tünelin inşası, Vauk Dağı Geçidi’nin altından geçmesi planlanan bir projenin parçasıdır.

Hayalet Şehir Görüntüsü

Sekiz yıl süresince sadece yüzde 50’si tamamlanan tünel, başlangıçta 2021 yılında hizmete alınması öngörülürken, daha sonra bu süre 2023 yılına kadar uzatılmıştı. Ancak, inşaat sahaları büyük ölçüde terkedilmiş bir görünüm sergiliyor. Tünel inşaat alanlarında, paslanmış malzemeleri koruyan bekçiler dışında kimse bulunmuyor. 1850 metre rakımda yer alan Vauk Dağı Geçidi’nde çift tüp uzunluğunun yaklaşık 15 kilometre olması bekleniyor. Ödenek yetersizliği nedeniyle 2024 yılının Mayıs ayında durdurulan inşaat sonrasında hiçbir ilerleme kaydedilmedi.

Vatandaşların Beklentileri

Kış aylarında sürücülere zor anlar yaşatan Vauk Dağı Geçidi’ndeki tünelin bitmesi gerektiğini savunan vatandaşlar, projeyi tamamlayamayan firmaya tepkilerini dile getiriyor. Tünelin hem Gümüşhane hem de Bayburt için kritik bir proje olduğunu söyleyen esnaf İbrahim Bektaş, “Bildiğimiz kadarıyla 2017’de başlayan Vauk Dağı tüneli inşaatı 2021 yılında bitecekti ama şu an hala bitmedi ve çalışma da yok. İlimiz için de önemli olan bu tünel Karadeniz ile Doğu illerini birbirine bağladığı için Gümüşhane’nin kalbi olarak görüyoruz. Bunun yanında Kop Dağı Tüneli ve Tersun Dağı Tüneli’ni de kalbi besleyen damarlar olarak değerlendiriyoruz. Çünkü ilimizin Köse, Kelkit ve Şiran ilçelerinde hayvancılık yaygın olduğu için ve Doğu’nun da bir hayvan pazarı Kelkit’te olduğu için ilimize çok katkısı olacağını düşünüyoruz,” diye belirtiyor.