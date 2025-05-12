VavaCars İkinci El Araç Fiyatları Yükseliyor

ONLINE İKİNCİ EL ARAÇ PLATFORMU VAVACARS’IN YENİ RAPORU

Online ikinci el araç platformu VavaCars, yapay zeka destekli geliştirdiği “VavaAI Fiyat Endeksi”nin nisan ayı sonuçlarını açıkladı. Şirketten gelen bilgilere göre, kamuya açık verilerin analizi sonucunda oluşturulan “VavaAI Fiyat Endeksi Nisan 2025” raporu yayımlandı. Raporda yer alan verilere göre, ikinci el araç fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Nisan ayındaki fiyat endeksi, önceki aya göre yüzde 1,7 artış gösterdi. Ayrıca rapor, enflasyon, döviz kuru ve ikinci el araç fiyatlarında yıl içindeki değişim oranlarını da içeriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bir yıl içinde toplam enflasyon artışı yüzde 37,86 oldu. Son 12 ayda ikinci el araç fiyatları yüzde 9,26 artış gösterirken, dolarda lira karşısında yüzde 18,8 değer kazandığı kaydediliyor.

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, raporda yaptığı açıklamada, 2025’in başındaki iki aylık duraksamanın ardından mart ve nisan aylarında ikinci el araç fiyatlarının tekrar yükselmeye başladığını belirtti. Yükselişin, bayram öncesinde araç alma isteğinin ve dövizdeki artışla birlikte sıfır araç fiyatlarının yükselmesinin etkisiyle gerçekleştiğine vurguladı. Gözelekli, ikinci el araç fiyatları ile döviz kuru arasındaki farkın yaz aylarında daha da kapanacağını öngördüklerini ifade etti. “Bu noktada, ikinci el araçların döviz karşısında yatırım değerini koruyacağını söyleyebiliriz.” dedi.

PAZARDAKİ HAREKETLİLİK BEKLENTİSİ

Gözelekli, yaz aylarında piyasada daha fazla hareketlenme olacağını düşündüklerine işaret ederek, “İkinci el araçlar, ekonomik olmanın yanı sıra döviz karşısında yatırımlık değer taşıdıkları için, yılın geri kalanında artan bir talep ile karşılaşabilir.” değerlendirmesinde bulundu.