Ve Beşiktaş KAP’a bildirdi

Beşiktaş, Hadziahmetovic'in transferi ile ilgili görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Kadrosunu güçlendirmeye çalışan Beşiktaş, Konyaspor’dan transfer edilmek istenen Hadziahmetovic’in transferi ile ilgili görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic’in transferi konusunda kendisi ve kulübü arabam.com Konyaspor ile görüşmelere başlanmıştır.”

Siyah-beyazılarda her konuda anlaşma sağlanan Boşnak orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic, bugün İstanbul’a gelecek.

Amir Hadziahmetovic’in bonservisi!

Siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Şenol Güneş’in kadrosunda görmek istediği 25 yaşındaki Bosna Hersekli oyuncunun transferi konusunda Konyaspor’la 3 milyon euro bonservis, 1 milyon euro performans bonusu ve olası satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşma sağladı.

Kariyerini Beşiktaş’ta sürdürmek isteyen ve bu konuda kulübüne baskı uygulayan Hadziahmetovic’in de yaklaşık 600 bin euro tutarındaki alacağından vazgeçtiği aktarıldı.