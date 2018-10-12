Ve Brunson serbest!

Amerika Birleşik Devletleri ile krize neden olan ve Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle yargılanan Brunson hakim karşına çıktı.

İzmir’de terör örgütü adına suç işlemek ve casusluk suçlamasıyla yargılanan ABD’li rahip Andrew Brunson’ın yargılandığı davanın dördüncü duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, Brunson’a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi ve ABD’li rahibi serbest bıraktı. Brunson hakkındaki adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı. Brunson’a verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük ceza, ABD’li rahibin cezaevinde kaldığı süreye sayılacak