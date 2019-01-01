Ve Burak Yılmaz Beşiktaş’ta!

Trabzonspor’da forma giyen Burak Yılmaz ile ilgili açıklama yapan babası Fikret Yılmaz, oğlunun Beşiktaş’la anlaştığını söyledi.

Baba Yılmaz, “Burak Yılmaz Beşiktaş’ta yazabilirsiniz. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kadro dışı bırakıldıktan sonra Onur Kıvrak ile birlikte takımdan ayrı çalışan Burak’ın geleceği belli oldu. Trabzon’daki evini boşaltan, son model Jeep’ini ise çekiciyle İstanbul’a götüren golcü oyuncu, bordo-mavili kulüple tüm bağlarını kopardı.

“BURAK, TRABZONSPOR’DAN ALACAĞI 2 MİLYON EURODAN VAZGEÇTİ”

Konuyla ilgili Trabzon’un Karadeniz gazetesine konuşan Burak Yılmaz’ın babası Fikret Yılmaz, “Oğlum Beşiktaş ile her konuda anlaştı. ‘Burak Yılmaz Beşiktaş’ta’ diye yazabilirsiniz. Burak, Trabzonspor yönetimiyle yaptığı son görüşmede geçmişe yönelik alacağı olan 2 milyon euroyu geçen bir rakamdan vazgeçti. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Yılmaz, “Burak ve benim için Trabzonspor’un yeri ayrı. İnşallah şampiyon olurlar. Oğlum Trabzon’dan ayrıldı diye bağlarımızı koparmayacağız. Şu an Antalya’da kayınvalidem ile ilgileniyoruz. Ciddi bir hastalığı var. Umarım bu illetten kurtulur. Bu vesileyle tüm Trabzonspor camiasını ve Türk Milleti’nin yeni yılını kutluyorum.” şeklinde konuştu.

TRT