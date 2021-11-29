Ve CHP’den ihraç edildi

Cumhuriyet Halk Partisi’nde eski vekil ve parti üyesi Mehmet Sevigen’in ihraç edildiği öğrenildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, MYK tarafından “uyarı” talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkındaki kararı da 3 Ocak’a erteledi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, MYK tarafından “uyarı” talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında karar vermek üzere bugün toplandı. İki başkanla ilgili karar 3 Ocak’a ertelendi.