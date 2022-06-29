Ve Emre Mor Fenebahçe’de

Tecrübeli oyuncu Emre Mor Fenebahçe Kulübü ile prensip anlaşması imzaladığını duyurdu.

Sarı lacivertlilerden konu ile ilgili yapılan açıklamada “Kulübümüz Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır.” ifadesine yer verildi.

Nordsjaelland takımında gösterdiği performansla 2016 yılında Borussia Dortmund’a transfer olan Emre Mor, daha sonra sırasıyla Celta Vigo, Galatasaray, Olympiakos ve Vavacars Fatih Karagümrük formalarını giydi.

24 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon kırmızı siyahlı formayla 29 resmi maçta 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.