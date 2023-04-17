Ve Karadeniz gazı iletim hattına verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazı ile ilgili açıklama yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının iletim hattına verilmeye başlandığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Dün gece itibarıyla oradaki kuyulardan vanaları açarak deniz altındaki ana iletim hattına gazı basmaya başladık.” dedi. Karadeniz doğalgazı 30 saatte karaya ulaşacak. Bakan Dönmez, doğalgaz fiyatlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın perşembe günü müjde vereceğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen’in sorularını yanıtlıyor.

Karadeniz doğalgazıyla ilgili son durum hakkındaki soruyu yanıtlayan Bakan Dönmez şunları söyledi:

“Perşembe günü Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle projemizin ilk fazını açacağız. Dün gece itibarıyla oradaki kuyulardan vanaları açarak deniz altındaki ana iletim hattına gazı basmaya başladık. 30 saatte karaya çıkacak. Perşembe onu karaya çıkaracağız.”

“İLK ETAPTA 10 KUYUDA ÜRETİM OLACAK”

İlk etapta 10 kuyunun üretime alınacağını belirten Dönmez, “Kuyu sayısı 3 yı içinde 40’lara kadar çıkracağız. 10 milyon metreküp üretimi 40 milyon metreküpe çıkaracağız. Faz 3’te 60 milyona çıkacak.” diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN MÜJDELERİ OLACAK”

Doğalgaz fiyatlarına ilişkin değerlendirme yapan Bakan Dönmez “Sisteme verdikten sonra vatandaşlar faydayı fiilen yaşayarak görecek. Cumhurbaşkanımızın müjdeleri olacak. İthal ettiğimiz gazı hala konuta sübvansiyon uygulayarak veriyoruz. Daha ekonomik bir şekilde vatandaşa yansıtacak bir müjdeyi paylaşacağız.” dedi.

“KARADENİZ’DE KEŞİF POTANSİYELİ YÜKSEK”

Enerji Bakanı Dönmez, doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin de şu bilgileri verdi: “Karadeniz’in batısından doğusuna kadar her alanı tek tek karış karış arıyoruz. Ümitliyiz. Batı Karadeniz’deki keşif potansiyelin yüksek olduğunu gösteriyor. Karadeniz’in potansiyeli yüksek, biz bunu görüyoruz.”