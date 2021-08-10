Ve Messi Fransa’ya gidiyor

İspanyol devi Barcelona’da uzun zaman forma giyen Lionel Messi, yeni takımı için Fransa’nın yolunu tuttu.

Lionel Messi, Barcelona’ya veda etmiş olsa da Katalan Kulübü şok etkisi yaratan ayrılığın önüne geçmek için son bir hamle yaptı. Teklif geri çeviren Arjantinli yıldız İspanya’dan ayrılarak PSG için yola çıktı.

Barcelona, Lionel Messi’yi Paris Saint-Germain transferinden uzak tutmak için karşı teklifte bulundu.

Arjantin ve İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barça’nın CEO’su Ferran Reverter, bu sabah yıldız futbolcunun menajeri olan Jorge Messi’yi yeni bir teklifte bulunmak için aradı.

Haberde Messi’nin Paris uçuşunun müzakereler nedeniyle geciktiği ve Arjantinli yıldızın son teklifi kabul etmediği belirtildi.

MESSI PARIS SAINT-GERMAIN İLE ANLAŞTI

Fransa’nın yüksek tirajlı gazetelerinden L’Equipe ise 34 yaşındaki yıldızı taşıyan uçağın gün içinde başkentte olacağını duyurdu.

Sağlık kontrolleri sonrasında 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak Messi için Çarşamba günü Parc des Princes’te bir basın toplantısı yapılması planlanıyor.

Lionel Messi, babası Jorge’den hemen sonra Barselona havaalanına geldi. Yıldız futbolcu, PSG transferini tamamlamak için yola çıktı.