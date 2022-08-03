Ve müfettişler ÖSYM’de

KPSS sorularının sızdırıldığı iddiası gündemdeki yerini koruyor. Tartışmalar üzerine Devlet Denetleme Kurulu, ÖSYM’de incelemelere başladı.

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı da süreçle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

31 Temmuz’da yapılan KPSS’de çıkan soruların, sınavdan önce bir yayınevinin deneme kitaplarında yayımlandığı öne sürüldü. İddia ÖSYM tarafından yalanlanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan olayın araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu’na talimat verdi. Erdoğan, “Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz” dedi. Öte yandan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 31 Temmuz Pazar günü düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) 30’un üzerinde sorunun deneme testlerinde çıkan sorularla benzer olduğu ve sızdırıldığı iddiası tepkilere neden oldu. Sınava katılan bazı adaylar, sosyal medya paylaşımlarında KPSS’deki sorular ile Yediiklim Yayınları’nın deneme testlerindeki soruların birebir benzer olduğunu kaydetti.

KPSS sorularının sızdırıldığı iddiasıyla ilgili eğitim sendikaları hukuki adımları atacaklarını açıklarken siyasi parti liderleri de konunun takipçisi olacakları yönünde paylaşımlar yaptılar. Birçok aday da CİMER’e başvurarak şikâyetlerini dile getirdi ve sınavın iptal olmasını talep etti.

MÜFETTİŞLER ÖSYM’YE GİDİYOR

KPSS’de soruların sızdırıldığı yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken, müfettişlerden oluşan heyetin ÖSYM’ye gönderildi.

“BİR SORUN GÖRÜNÜYOR”

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, “Bir sorun görünüyor. KPSS ile ilgili sorunun ne boyutta olduğunu müfettiş arkadaşlarımızın çalışması gösterecek” dedi.

BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ NASIL OLACAK?

CNN Türk muhabiri Ahmet Melik Türkeş de konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkeş’in değerlendirmeleri şöyle; Önümüzdeki süreçte konuşacağımız bazı önemli hususlar var. Bunlardan biri şu. Devlet Denetleme Kurulunca incelemeler gerçekleştirilecek. İvedilikle bir karar alınacak. Peki bu süreç nasıl işleyecek? Öncelikle ekipler oluşturulacak. Çalışmaların bugün başlaması bekleniyor. İlgili tüm mecralar konuyla ilgili mercek altına alınacak. Bir ekip ÖSYM’ye gidecek. Diğer ekip ise söz konusu yayınevine gidecek, orayı mercek altına alacak ve çalışmalar yapacak.

DENETİMLER NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

Öncelikle soru veri tabanı incelenecek. Soruları hazırlayan kişiler incelenecek. Bu kişilerin nasıl seçildiği, kimlerin hangi yetkilere sahip olduğu sorulara cevap aranacak ve söz konusu yayınevinin ÖSYM’den bir ihale alıp almadığına da bakılacak. ÖSYM’de çalışan soru hazırlama komisyonunda bu yayınevinden birilerinin olup olmadığı kontrol edilecek. Bu sürecin çok da uzun sürmesi beklenmiyor.