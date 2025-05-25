Ve Önünüzde Süper Lig’in En İyi 11’i

SÜPER LİG 2024/25 SEZONU TAMAMLANIYOR

Trendyol Süper Lig’de 2024/25 sezonu, bir hafta içerisinde gerçekleşecek maçların ardından sona eriyor. Bu süreçte önemli bir gelişme yaşandı ve Sergen Yalçın, sezonun en iyi 11’ini belirledi. Verdiği tercihlerle dikkat çeken Yalçın, futbolseverlere özel bir yayın gerçekleştirdi.

SERGEN YALÇIN’IN SEÇİMLERİ

Sergen Yalçın, Ekol TV’de katıldığı programda Süper Lig’deki en iyi 11’ine dair tercihlerini açıkladı. Yalçın’ın belirlediği kadroda öne çıkan isimler arasında şunlar yer alıyor: “Mert Günok, Pedro Malheiro, Davinson Sanchez.” Bu isimler, sezon boyunca gösterdikleri performanslarla dikkat çekerek Yalçın’ın listesinde kendine yer bulmayı başardı.