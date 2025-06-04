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Ve Paul Onuachu Trabzonspor’a Katılıyor

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FORVET DEĞİŞİMİ YAKINDA

Trabzonspor, yeni sezonda forvet pozisyonunu güçlendirmeyi planlıyor. Bu doğrultuda, kiralık sözleşmesi sona eren Simon Banza ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Takım, Premier Lig’den düşen Southampton ile Paul Onuachu için sıcak iletişim kurmuş durumda. Geçen sezon Bordo-Mavili ekipte sergilediği etkileyici performans sayesinde taraftarların sevgisini kazanmış olan Nijeryalı santrfor, Trabzonspor’da kalmak için büyük çaba gösterdi. Ancak Onuachu’nun transferi, İngiliz kulübünün talep ettiği yüksek bonservis bedeli nedeniyle gerçekleşemedi.

PAZARLIKLARDA UMUT VAR

Nijeryalı forvet konusunda Southampton, bu kez daha esnek bir yaklaşım sergiliyor. İlk aşamada, yüksek bonservis bedeliyle kapıyı açmayı planlasalar da, daha sonra pazarlıklar sırasında bu ücreti önemli ölçüde düşürmeye başladılar. Trabzonspor Yönetimi, transfer görüşmeleri sırasında 5 milyon Euro seviyesine düşmeden bonservis sorununu çözmeyi hedefliyor. Bu aşamada, her iki tarafın da olumlu bir anlaşmaya varması için çeşitli stratejiler izleniyor.

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