Gündem

Ve Paul Onuachu Trabzonspor’un Forveti

ve-paul-onuachu-trabzonspor-un-forveti

FORVET TRANSFERİNDE PAUL ONUACHU DEVREDE

Trabzonspor’un yeni sezondaki forveti Paul Onuachu gibi gözüküyor. Kiralık olarak forma giyen Simon Banza ile yollarını ayırmaya hazırlanan Trabzonspor, Southampton’ın Premier Lig’den düşmesi sonrasında Onuachu ile yakından iletişim kurdu. Geçtiğimiz sezon Bordo-Mavili ekipte kiralık olarak gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen ve takımda kalmak için çaba gösteren 2.01’lik Nijeryalı santrfor, İngiliz ekibinin yüksek bonservis talebi yüzünden transfer olamamıştı.

SOUTHAMPTON’DAN UYGUN TEKLİF GELİYOR

Nijeryalı oyuncu için Southampton bu kez daha uzlaşmacı bir tutum sergiliyor. İlk aşamada çift haneli bir rakamla transfer görüşmelerine başlasa da, yeni pazarlık süreçlerinde bu miktarı oldukça düşürmeye başladılar. Trabzonspor Yönetimi, 5 milyon Euro üzerine çıkmadan bonservis sorununu çözmek istiyor.

ÖNEMLİ

Gündem

E-Defter Süresi Uzatıldı, Dikkat!

Elektronik defterlerin hazırlanma, onaylanma ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na yüklenme tarihleri 16 ve 23 Haziran 2025'e kadar uzatıldı.
Gündem

Marmaray’daki Kavga Görüntüleri Ortaya Çıktı

Marmaray'da yaşanan bir kavga sırasında, çocuklarının önünde dövülüp burnu kırılan Deniz E., tartıştığı Zehra A.'nın ifadesiyle olayın nasıl başladığını aktardı. Yeni görüntüler de yayımlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.