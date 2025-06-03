ve-paul-onuachu-trabzonspor-un-forveti

FORVET TRANSFERİNDE PAUL ONUACHU DEVREDE

Trabzonspor’un yeni sezondaki forveti Paul Onuachu gibi gözüküyor. Kiralık olarak forma giyen Simon Banza ile yollarını ayırmaya hazırlanan Trabzonspor, Southampton’ın Premier Lig’den düşmesi sonrasında Onuachu ile yakından iletişim kurdu. Geçtiğimiz sezon Bordo-Mavili ekipte kiralık olarak gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen ve takımda kalmak için çaba gösteren 2.01’lik Nijeryalı santrfor, İngiliz ekibinin yüksek bonservis talebi yüzünden transfer olamamıştı.

SOUTHAMPTON’DAN UYGUN TEKLİF GELİYOR

Nijeryalı oyuncu için Southampton bu kez daha uzlaşmacı bir tutum sergiliyor. İlk aşamada çift haneli bir rakamla transfer görüşmelerine başlasa da, yeni pazarlık süreçlerinde bu miktarı oldukça düşürmeye başladılar. Trabzonspor Yönetimi, 5 milyon Euro üzerine çıkmadan bonservis sorununu çözmek istiyor.