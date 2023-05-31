Ve şampiyon Galatasaray

Dün Ankaragücü ile karşı karşıya gelen Galatasaray, galibiyeti elde ederek 2022-2023 Spor Toto Süper Lig sezonunun şampiyonu oldu.

Ankara Eryaman Stadı’nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini Mauro Icardi (2), Barış Alper Yılmaz ve Sergio Oliveira kaydetti. MKE Ankaragücü’nün golünü ise Milson attı.

Bu sonuçla puanını 82’ye çıkaran Galatasaray, kendisi gibi ligde bir maçı kalan ikinci sıradaki Fenerbahçe ile olan 5 puanlık farkı koruyarak şampiyonluğa ulaştı.

Üç sezon aradan sonra şampiyon oldu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de 3 sezon aradan sonra şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir’in şampiyon olduğu 2019-2020 sezonunda altıncı, Beşiktaş’ın kupayı kazandığı 2020-2021 sezonunda averajla ikinci, Trabzonspor’un ipi göğüslediği 2021-2022 sezonunda da 13. olmuştu.

Ligde 23. kez zirvede

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayarak bu başarıyı 23. kez tekrarladı.

Sarı-kırmızılı takım, 65. sezonu oynanan ligde 23. kez mutlu sona ulaşarak bu alanda elinde bulundurduğu rekoru geliştirdi.

Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren Galatasaray, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 4’e yükseltti.

Şampiyonlar Ligi’nde gruplama kalmak için eleme oynayacak

Süper Lig’i şampiyon tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda yer alabilmek için eleme turunda mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi elemesine 2. turdan dahil olacak. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde daha önce 16. kez grup aşamasında yer almıştı.