Ve Şenol Güneş kararını verdi

Beşiktaş’ın başarılı teknik direktörü Şenol Güneş, yönetime kadroda istemediği isimleri iletti.

beşiktaş’ta yeni sezon öncesi kadro planlamasına yönelik çalışmalar sürüyor. Teknik patron Şenol Güneş, yeni sezonda kadroda görmek istemediği isimleri yönetime bildirdi.

Geniş raporda, Güneş’in oyuncularla ilgili tek tek yorumları yer aldı.

ERSİN DESTANOĞLU

İkinci kaleci olmalı kabul ederse kalacak, mutsuzsa kiralanacak.

UMUT MERAŞ

Masuaku’yu zorlayacak bir sol bek isteyen Güneş, Umut’un yollanabileceğini iletti.

WELINTON

Biten sözleşmesi uzatılmayacak. Teknik heyetin raporu olumsuz oldu.

TAYFUR BİNGÖL

Yerli olması ve takıma uyum sağlamasıyla rotasyonda yer bulabilecek bir isim olmasına rağmen durumu, Alanyaspor’un isteyeceği bonservise bağlı.

KEREM ATAKAN KESGİN

Güneş, düzenli oynamak isteyen futbolcuya izin verdi. Ya kiralanacak ya da satılacak.

KEVIN N’KOUDOU

Güneş’in, mental sorunları nedeniyle takımda görmek istemediği futbolcuya yeni kontrat önerilmeyecek.

ATIBA HUTCHINSON

10 yıllık Beşiktaş macerası sezon sonu bitiyor. Kanadalı, iki yıl daha oynayacağı bir kulüp arıyor.

ALEXANDRU MAXIM

Güneş yararlı görmedi. Kalma ihtimali çok düşük.

DELE ALLI

Kiralık sözleşmesi bitti. Hakkında ne teknik heyet ne de yönetim olumlu düşünüyor.

JACKSON MULEKA

Bir türlü takıma uyum sağlayamayan Kongoluya gelen teklifler değerlendirilecek.