Ve Şenol Güneş kararını verdi

Beşiktaş’ın başarılı teknik direktörü Şenol Güneş, yönetime kadroda istemediği isimleri iletti.
beşiktaş’ta yeni sezon öncesi kadro planlamasına yönelik çalışmalar sürüyor. Teknik patron Şenol Güneş, yeni sezonda kadroda görmek istemediği isimleri yönetime bildirdi.
Geniş raporda, Güneş’in oyuncularla ilgili tek tek yorumları yer aldı.
ERSİN DESTANOĞLU
İkinci kaleci olmalı kabul ederse kalacak, mutsuzsa kiralanacak.
UMUT MERAŞ
Masuaku’yu zorlayacak bir sol bek isteyen Güneş, Umut’un yollanabileceğini iletti.
WELINTON
Biten sözleşmesi uzatılmayacak. Teknik heyetin raporu olumsuz oldu.
TAYFUR BİNGÖL
Yerli olması ve takıma uyum sağlamasıyla rotasyonda yer bulabilecek bir isim olmasına rağmen durumu, Alanyaspor’un isteyeceği bonservise bağlı.
KEREM ATAKAN KESGİN
Güneş, düzenli oynamak isteyen futbolcuya izin verdi. Ya kiralanacak ya da satılacak.
KEVIN N’KOUDOU
Güneş’in, mental sorunları nedeniyle takımda görmek istemediği futbolcuya yeni kontrat önerilmeyecek.
ATIBA HUTCHINSON
10 yıllık Beşiktaş macerası sezon sonu bitiyor. Kanadalı, iki yıl daha oynayacağı bir kulüp arıyor.
ALEXANDRU MAXIM
Güneş yararlı görmedi. Kalma ihtimali çok düşük.
DELE ALLI
Kiralık sözleşmesi bitti. Hakkında ne teknik heyet ne de yönetim olumlu düşünüyor.
JACKSON MULEKA
Bir türlü takıma uyum sağlayamayan Kongoluya gelen teklifler değerlendirilecek.