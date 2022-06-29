Ve Türkiye Madrid’de istediğini aldı! İşte maddeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya’nın başkenti Madrid’de kritik bildiriye imzayı attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in katıldığı 4’lü zirve sona erdi. Zirve sonrası ortak bildiri imzalandı. Türkiye, istediğini alarak ciddi kazanımlar elde etti.

Madrid’de NATO Zirvesinin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi’ndeki dörtlü görüşmeye, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg katıldı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in ev sahipliğindeki görüşme, basına kapalı yapıldı.

İki etap halinde yapılan toplantı sonrası Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in katılımıyla gerçekleşen dörtlü zirveden elde edilen somut kazanımlar:

• PKK ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye’yle tam işbirliği.

• Terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye’yle dayanışma sergilenmesi.

• PYD/YPG ve FETÖ’ye destek sağlamama taahhüdü.

• Savunma sanayii alanında ambargo kısıtlamalara gidilmemesi, işbirliğinin artırılması.

• İsveç ve Finlandiya’nın terörizmle mücadele ve savunma sanayii konularındaki ulusal mevzuatlarını ve uygulamalarını tadil etme taahhüdü.

• Terörizm ve örgütlü suçlarla mücadele alanında istihbarat paylaşımına ilişkin yapılandırılmış işbirliği mekanizması tesisi.