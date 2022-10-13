Ve UEFA cezayı kesti

UEFA'dan temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'a para cezası.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe ve Trabzonspor’a cezayı kesti.

EFA tarafından Avrupa kupalarında oynayan Türk takımlarına para cezaları verildi.

Kurul, temsilcilerimizden Fenerbahçe ve Trabzonspor ‘a para cezası verdiğini duyurdu.

UEFA Disiplin Kurulu kararlarına göre Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde 15 Eylül’de deplasmanda oynadığı Rennes maçındaki olaylar nedeniyle sarı-lacivertlilere ceza kesildi. Meşale yakılması ve sahaya madde atılması gerekçeleriyle kulübe 30 bin euroluk para cezası verdi.

UEFA, Trabzonspor’a UEFA Avrupa Ligi’nde Kızılyıldız karşılaşmasından dolayı para cezası verdiğini açıkladı. Bordo-mavililere sahaya madde atılması yüzünden 4 bin 125 euro para cezası kesildi.