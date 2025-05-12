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Ve Uzak Şehir’in Final Sahnesi Gösterildi

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Uzak Şehir’DE GİDEREK YÜKSELEN TANSİYON

Uzak Şehir dizisi, Kanal D ekranlarında her hafta olduğu gibi bu defa da nefes kesen sahnelerle izleyici ile buluşuyor. Sezon finaline yaklaşan dizide tansiyon giderek yükselmeye başlıyor. Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç ve Kuzey Gezer gibi oyuncuların yer aldığı Uzak Şehir’de tüm dengeler bir anda değişiyor.

ALYA VE CİHAN ARASINDAKİ SIKINTILI ANLAR

Dizideki Alya ve Cihan Albora arasındaki sıcak sahneler, seyircinin beğenisini kazanırken, ekran başındakileri çileden çıkaran bir olay daha yaşanıyor. Bu gelişmeler, izleyicilerin merakla beklediği sezon finaline doğru gidişatın heyecanını artırıyor.

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