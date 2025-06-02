Ve V. Osimhen Galatasaray’da Kalacak

TARAFTARIN GÖZLERİ TRANSFERE ÇEVRİLDİ

Galatasaray’da şampiyonluk kutlamaları tamamlandı ve şimdi gözler transfere yöneldi. Taraftarlar, takımın yıldızı Victor Osimhen’in Galatasaray’da kalıp kalmayacağı konusunda merak içinde. Osimhen’in adı, ciddi olarak Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Hilal ile anılıyor. Bu takımın ona sunduğu yıllık 45 milyon euroluk maaş teklifine ne yanıt vereceği ise belirsizliğini koruyor.

Arap kulüplerinin ilgisi ve teklifine rağmen, Galatasaray taraftarlarının umutları bir parça sarsılmış durumda. Fakat son zamanlarda yapılan bir açıklama, sarı-kırmızılı taraftarları yeniden heyecanlandırdı. Osimhen’in kardeşi Patrick Andrew Osimhen, Galatasaray taraftarlarına müjdeli bir haber verdi. Muhabir Mehmet Batuhan Ağır’ın “Sence Osimhen hangi takıma gidecek?” sorusuna Patrick Andrew Osimhen, “Bence burada kalacak.” şeklinde cevap verdi.