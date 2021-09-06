Ve yüz yüze eğitim başladı

Geçtiğimiz yıl Çin’den yayılan salgın nedeniyle ara verile yüz yüze eğitim bugün yeniden başladı.

Yeni eğitim ve öğretim yılı bugün başladı. Haftada beş gün yüz yüze eğitim için okullarda tüm hazırlıklar tamamlandı.

Yeni eğitim ve öğretim yılı koronavirüs tedbirleri çerçevesinde başladı.

Okullarda ve servislerde hijyen tedbirlerinden taviz verilmeyecek. Yaklaşık 58 bin okula maske, dezenfektan ve temizlik ihtiyacı için 650 milyon lira ödenek gönderildi. 113 bin temizlik personeli görevlendirildi.

MEB’den okullara koronavirüs rehberi

Okullardaki ortak alanlara el antiseptikleri konuldu. Maske ihtiyacını Milli Eğitim Bakanlığı temin edecek. Maske atık kutuları günlük boşaltılacak. Okulun rutin temizliği sıklaştırılacak.