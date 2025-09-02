Vedat Işıkhan, Anar Aliyev ile buluştu

GÖRÜŞME DETAYLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan’ın Çalışma ve Halkın Koruması Bakanı Anar Aliyev ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi. İki bakan, birlikte oldukları heyetlerle, bakanlıklar arasında gerçekleştirilecek olan Ortak Daimi Komisyonun 12’nci Toplantısı ve 2026-2027 Eylem Planı İmza Töreni öncesinde bir araya geldi.

İLK YURT DIŞI ZİYARETİNE VURGU

Vedat Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı, kıymetli gardaşım Sayın Anar Aliyev ile bakanlıklarımız arasındaki Ortak Daimi Komisyonu 12’nci Toplantısı ve 2026-2027 Eylem Planı İmza Töreni öncesinde ikili görüşmemizi gerçekleştirmek için bir araya geldik. Göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ikili ziyaretini ülkemize yapmış olmalarından dolayı memnuniyetimizi ve teşekkürlerimizi ilettik. Tek millet iki devlet ruhuyla birlikte yol yürümeyi sürdüreceğiz” dedi.