“Vedat Işıkhan, CHP’li Belediyeleri Uyardı”

CHP’Lİ BELEDİYELERİN SGK BORÇLARI GÜNDEMDE

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser ücretleri hakkındaki tartışmalar sonrası CHP’li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları tekrar dikkat çekiyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, belediyelerin SGK’ya olan borçlarının arttığını belirtti ve bu borçları ödemeyenlerin arasında en çok CHP’li belediyelerin bulunduğunu ifade etti.

BORÇLARI EN FAZLA ÖDEMEN BELEDİYELER CHP’LİLER

Bakan Işıkhan, “Belediyelerin 96 milyar liralık borcu 150 milyar liraya yükseldi ve bu sürdürülemez hale gelmiştir. Bütün belediyelere sesleniyoruz; borçlarınızı ödeyin. Hiçbir girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemlerini başlatacağız. Borçlarını en çok ödemeyen belediyeler CHP’li belediyeler” diye konuştu.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN BORCU 8,5 MİLYAR LİRA

Ayrıca, fahiş konser fiyatlarıyla gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin borcuna da dikkat çeken Işıkhan, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin SGK’ya 8,5 milyar lira borcu var, Melih Bey’den aldığında borç 209 milyondu” diyerek, bu durumun önemine vurgu yaptı.