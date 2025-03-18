Vedat Işıkhan İşe Alım Sistemi Verilerini Açıkladı

ADAY HAVUZ SİSTEMİ’NDEN SON VERİLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işverenler ile iş arayanları bir araya getiren Aday Havuz Sistemi ile ilgili en güncel verileri paylaştı. Işıkhan, bu sistemin hem iş arayanlar hem de işverenler için iş bulma sürecini hızlandırdığına dikkat çekti. Aday Havuz Sistemi, 204 bin 632 iş arayan ile başarılı bir şekilde iletişim kurulmasını sağladı.

IŞIKHAN’IN AÇIKLAMALARI

Bakan Işıkhan, Aday Havuz Sistemi hakkında sosyal medya hesapları üzerinden detaylı açıklamalarda bulundu. Işıkhan, 79 bin 235 işverenin sistemde 815 bin 608 iş arayan vatandaşı görüntülediğini belirterek, “Aday Havuz Sistemimiz sayesinde iş arayan vatandaşlarımız ile işverenleri aynı platformda buluşturuyoruz. Geçtiğimiz yılın Eylül ayından bugüne 79 bin 235 işveren tarafından 815 bin 608 iş arayan vatandaşımız sistemde görüntülendi. Bu görüntülemeler sonucunda 204 bin 632 iş arayan vatandaşımız ile iletişime geçildi” ifadesini kullandı.

Bakan Işıkhan, bu yenilikçi politikalar sayesinde istihdamı destekleyeceklerini ve iş gücü piyasasını daha verimli hale getireceklerini dile getirdi.