Haberler

Vedat Işıkhan Taşkent’i Ziyaret Etti

BÜYÜKELÇİLİK ZİYARETİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye’nin Taşkent Büyükelçiliği’ni ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında Bakan Işıkhan, Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş ile bir araya geldi.

SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, “Taşkent Büyükelçiliğimizi ziyaret ettik. Ülkelerimiz arasında sarsılmaz kardeşliğimizin güçlendirilmesi için gayretle çalışan Sayın Büyükelçimize ve Büyükelçilik personelimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Açıklamalarda Bulundu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'daki bir programda önemli konulara dair açıklamalarda bulundu. Koç'un değerlendirmeleri dikkat çekti.
Haberler

Zuhal Çiloğlan, İddianame Hazırlandı

Saraçhane'deki eylemler sırasında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklanan 14 genç ile 2 tutuksuz için iddianame hazırlandı; hapis cezası talep ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.