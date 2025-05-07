Vedat Işıkhan Taşkent’i Ziyaret Etti

BÜYÜKELÇİLİK ZİYARETİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye’nin Taşkent Büyükelçiliği’ni ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında Bakan Işıkhan, Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş ile bir araya geldi.

SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, “Taşkent Büyükelçiliğimizi ziyaret ettik. Ülkelerimiz arasında sarsılmaz kardeşliğimizin güçlendirilmesi için gayretle çalışan Sayın Büyükelçimize ve Büyükelçilik personelimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.