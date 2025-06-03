Vedat Milor İzmit Simidini Savundu

VEDAT MILOR’UN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Türkiye’nin tanınmış yeme içme uzmanı Vedat Milor, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. Milor, “Diğer şehirlerimiz alınmasın ama ülkemizde odun fırınında pişmiş İzmit simiti diye bir gerçek var” diyerek İzmit simidini öne çıkardı. Bu açıklama, özellikle simit tutkunları arasında büyük bir tartışmanın başlamasına neden oldu.

İKİ TARAF ARAŞTIRMA YAPTI

Milor’un sözleri, İzmit simidini ülke genelinde gündeme getirirken, diğer şehirlerin simitleri ile ilgili karşılaştırmaları da beraberinde getirdi. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü; birçok kişi Milor’a katılarak İzmit simidinin kalitesini savundu. Diğer şehirlerden gelen simit severler ise kendi yörelerinin simitlerini ön plana çıkaran yorumlar yaptı. Örneğin, Ankara simidi hayranlarından “Ankara simidinin hakkını yiyorsunuz” şeklinde eleştiriler geldi. İzmitli simit tutkunları ise “Gerçekten de farkı tadan anlar” diyerek Vedat Milor’a destek verdi.