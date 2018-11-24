Vedat Milor: Menemeni bu işten kurtarabiliriz

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, soğan fiyatlarındaki yükselişle ilgili yorum yaptı.

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada yaptığı “Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı” anketiyle Türkiye’nin “en büyük gastronomi problemi”ne el atan Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, soğan fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle yaşanan tartışmalara esprili bir dille dahil oldu.

Milor sosyal medyada paylaştığı mesajda “Herkesi itidale ve sağduyuya davet ediyorum. Eğer sakin kalıp rasyonel hareket edebilirsek en azından menemeni bu işten kurtarabiliriz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Stokların yapıldığı depoları basacağız” sözlerinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, 45 soğan deposunda denetim yapıldığı açıklamıştı.