Vedat Muriqi, Galatasaray’ın Gözdesi

İspanya’da Mallorca takımında forma giyen Fenerbahçe’nin eski golcüsü Vedat Muriqi’nin Galatasaray’ın ilgisini çektiği ortaya çıktı. Futbolcunun menajeri Tahsin Koca, bu konuda önemli açıklamalarda bulundu. Koca, “Galatasaray, Süper Lig’i yakından tanıyan bir santrfor transfer etmek istiyor. Vedat Muriqi için kiralık ve satın alma opsiyonlu bir teklif düşünülüyor” dedi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Galatasaray’ın, La Liga ekiplerinden Mallorca forması giyen Vedat Muriqi için harekete geçtiği iddiaları gündeme geldi. Menajer Tahsin Koca, Radyospor’a yaptığı açıklamada, “Galatasaray, lig tecrübesi olan bir forvet transferine sıcak bakıyor. Görüşmeler sırasında öğrendiğim kadarıyla Vedat Muriqi için kiralama ve satın alma opsiyonlu bir planları var. Bu mantıklı ve gerçekleşme ihtimali olan bir hamle. Zaten Mallorca’nın kadrosunda dört farklı santrfor bulunuyor” şeklinde ifadelerde bulundu.

GEÇMİŞTE GALATASARAY İLE İLGİLENDİ

Kosovalı futbolcunun ismi daha önce de Galatasaray için gündeme gelmişti fakat o dönemde Çaykur Rizespor’dan Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Bu sezon Mallorca formasıyla 2 resmi maça çıkan Muriqi, bu karşılaşmalarda 1 gol atmayı başardı.