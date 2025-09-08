Vedat Muriqi, Galatasaray’ın Gözdesi

VEDAT MURIQI GALATASARAY’IN HEDEFİNDE

İspanya’nın Mallorca takımında forma giyen Fenerbahçe’nin eski santrforu Vedat Muriqi’nin Galatasaray’ın transfer listesinde olduğu bildirildi. Muriqi’nin menajeri Tahsin Koca, bu konuda yaptığı açıklamada “Galatasaray, Süper Lig’i yakından tanıyan bir santrfor transfer etmek istiyor. Vedat Muriqi için kiralık ve satın alma opsiyonlu bir teklif düşünülüyor” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY’IN PLANI

Galatasaray, La Liga ekiplerinden Mallorca formasını giyen eski Süper Lig golcüsü Vedat Muriqi için girişimlerde bulundu. Menajer Tahsin Koca, Radyospor’a verdiği demeçte, “Galatasaray, lig tecrübesi olan bir forvet transferine sıcak bakıyor. Görüşmeler sırasında öğrendiğim kadarıyla Vedat Muriqi için kiralama ve satın alma opsiyonlu bir planları var. Bu mantıklı ve gerçekleşme ihtimali olan bir hamle. Zaten Mallorca’nın kadrosunda dört farklı santrfor bulunuyor” dedi.

GEÇMİŞTE DE GÜNDEMDEYDİ

Kosovalı futbolcunun adı, daha önce de Galatasaray ile anılmış, ancak o dönemlerde Muriqi Çaykur Rizespor’dan Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Bu sezon Mallorca formasıyla 2 resmi maçta görev alan Muriqi, oynadığı karşılaşmalarda 1 gol atmayı başardı.