Vedat Muriqi İçin Galatasaray İddiası

VEDAT MURIQİ GALATASARAY’IN HEDEFİNDE

İspanya’da Mallorca’nın formasını giyen Fenerbahçe’nin eski golcüsü Vedat Muriqi’nin Galatasaray tarafından izlendiği iddiaları gündeme geldi. Futbolcunun menajeri Tahsin Koca, bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, “Galatasaray, Süper Lig’i yakından tanıyan bir santrfor transfer etmek istiyor. Vedat Muriqi için kiralık ve satın alma opsiyonlu bir teklif düşünülüyor.” şeklinde ifadeler kullandı. Galatasaray’ın, Mallorca oyuncusu Vedat Muriqi için girişimlerde bulunduğu iddia ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER PLANI HAZIRLIYOR

Radyospor’a konuşan menajer Koca, “Galatasaray, lig tecrübesi olan bir forvet transferine sıcak bakıyor. Görüşmeler sırasında öğrendiğim kadarıyla Vedat Muriqi için kiralama ve satın alma opsiyonlu bir planları var. Bu mantıklı ve gerçekleşme ihtimali olan bir hamle. Zaten Mallorca’nın kadrosunda dört farklı santrfor bulunuyor.” dedi. Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi’nin adı daha önce de sarı-kırmızılılarla ilişkili sempatik bir şekilde gündeme gelmişti. Ancak o sıralarda oyuncu, Çaykur Rizespor’dan Fenerbahçe’ye geçiş yapmıştı.

ŞU ANDA MALLORCA’DA FORMA GİYİYOR

Bu sezon Mallorca takımıyla 2 resmi maçta görev alan Vedat Muriqi, sahaya çıktığı karşılaşmalarda 1 gol atmayı başardı. Galatasaray’ın transfer radarında yer alan Muriqi, Gözler bu olasılığın gelişimine çevrildi.