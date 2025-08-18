Vefat Eden Akyol, Bartın’a Uğurlandı

VEFAT EDEN BAKANIN UĞURLANMA TÖRENİ

Vefat eden 19. Dönem Bartın Milletvekili ve 50. Hükümet Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan Akyol, Bartın’da son yolculuğuna uğurlandı. Akyol’un cenazesi, TBMM’deki ilk törenin ardından Bartın’a getirildi ve CHP İl Başkanlığı önünde helallik alındı. Daha sonra Kozcağız beldesi Bedil Köyü Merkez Camisi’ne götürülen Akyol için ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

CENAZE TÖRENİNE KATILIM YOĞUNDU

Cenazeye, Akyol’un ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, CHP İl Başkanı İsmail Cem Akyol, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik, Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akyol’un cenazesi, namazın ardından aynı köydeki aile mezarlığında toprağa verildi.

HAYATI VE SİYASİ Kariyeri

Zonguldak’ta 1943’te dünyaya gelen Akyol, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Bir süre serbest avukatlık yapan Akyol, 1991’de DSP’den Bartın milletvekili seçildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı da yapan Akyol, evli ve iki çocuk babasıydı.