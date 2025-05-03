Vefat Haberi Üzerine Başsağlığı Mesajları

BAKAN MEMİŞOĞLU’NUN AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatını duyurdu. Memişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “TBMM Meclis Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ’UN DUYGULARI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Önder’in ölümüyle ilgili bir mesajda, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kardeşimin vefatını, derin bir üzüntüyle öğrendim. Siyasi nezaketi, duruşu ve mütevazı kişiliğiyle herkesin saygısını kazanmış değerli bir insandı. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI TUNÇ’UN KATKISI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya mesajında, “Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet diliyorum. Merhum Sırrı Süreyya Önder; samimi kişiliği, insani yönü, birçok konuda sergilediği uzlaşmacı tavrı ve terörsüz bir Türkiye idealine katkı sunma gayretiyle daima hatırlanacaktır. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun” açıklamasında bulundu.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK’İN MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Sırrı Süreyya Önder’in vefatına dair, “TBMM Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili dostumuz, arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’i kaybettik. İnsanımızın tüm sorunlarıyla ilgili, tüm hikayelerini taşıyan değerli bir sanat ve siyaset adamıydı. Ömrünün son demlerini ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi için seferber etti. Allah rahmet eylesin. Değerli ailesinin, DEM Parti’nin, yüce Meclis’in ve aziz milletimizin başı sağ olsun” şeklinde bir mesaj paylaştı.