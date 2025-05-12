Vejdi Kahraman, PKK’nın Silah Bırakmasını Önemli Buluyor

VEJDI KAHRAMAN’DAN SÜREÇ DEĞERLENDİRMESİ

Mardin’in önemli kanaat önderlerinden Vejdi Kahraman, PKK’nın silah bırakma kararını değerlendirirken, çatışmaların sona ermesinin hem bölge hem de ülke için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Terör örgütü PKK’nın silah bırakma eylemini “Geç bile kalınmış bir durum” olarak nitelendiren Kahraman, çatışma ve terör olaylarının özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne büyük zarar verdiğini söyledi. Başarılı bir sürecin gerçekleşmesi durumunda, bu topraklarda yaşayan tüm halkların, sadece Türkler veya Kürtler değil, fayda göreceğini ifade etti.

BARIŞ HEPİMİZİN KAZANCI OLUR

Kahraman, yıllardır devam eden çatışmaların binlerce insan kaybına ve büyük acılara yol açtığını dile getirdi. Öncelikle kaybedilen canların, yani “ölmüş insanlar, kardeşlerimiz ve ağlayan analar” olduğuna dikkat çekti. Bu acının sona ermesiyle birlikte, anaların artık ağlamaması gerektiğini savundu. “Bu olayın tamamen sona ermesiyle sağlanacak bir barış ortamı, bölgeyi ve ülkeyi refaha kavuşturur.” diye ekledi. Toplumun her kesiminin barış ortamını istediğini vurgulayan Kahraman, “Çatışma ortamı sona erdiğinde güvenlik sorunu da ortadan kalkar. İnsanlar kucaklaşmak istiyor, bu hasretin sona ermesini bekliyor.” şeklinde konuştu.

ORTAK GELECEK İÇİN ÜMİT VAR

Kahraman, toplumsal birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, “Türk’ü, Kürt’ü, Arap’ı ile bütün halklar birlikte hareket ederse, çocuklarımızın geleceği aydınlık olur.” dedi. Huzurlu bir ticaret ortamının oluşacağını ve bölgeye yatırımların geleceğini belirtti. Ayrıca, turizmde de büyük bir patlama yaşanabileceğini ifade etti. “Buraya gelmek isteyen fakat çekinen insanlar var. Eğer biz kucaklaşırsak, bu ülkenin önünü hiçbir güç kesemez.” şeklinde ifade etti. Kahraman, sürecin hayırlı olmasını diledi.