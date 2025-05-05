Vekaletle Kurban Kesim Daveti Yapıldı

HİZMETİ VE KONULARI PAYLAŞMAK

Hakkari İl Müftülüğü, merkez ve kırsal alanlarda görev yapan görevlilere yönelik “Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu” hakkında bir tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantı, Ulu Camii’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından, 2024 yılı Kurban Bayramı’nda kurban etlerini dağıtmak için gönüllü olarak Zimbabve’ye giden İl Müftüsü Hüseyin Okuş, orada edindiği tecrübeleri katılımcılarla paylaştı. Okuş, “Orada kuru ekmek dahi bulamayan insanların varlığına şahit olduk. Yıllarca et yiyemeyen, bebekleri için mamaya hasret olan anneler, babalar gördük. Bir hisse et alabilmek için saatlerce, hatta günlerce sıra bekleyen fakirlerle tanıştık” ifadelerini kullandı.

DESTEK ÇAĞRISI VE KURBAN BEDELİ

Müftü Okuş, Türkiye’den insani yardım konusundaki beklentilerin altını çizerek, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında zor şartlar altında yaşayan insanların beslenme ihtiyaçlarına destek verebilmek için vekaletle kurban kesim organizasyonunu desteklemenin önemli bir görev olduğunu vurguladı. “Bu hayır işine ciddi sarılmanızı bekliyorum. Görevli bulunduğunuz yerlerde vatandaşlarımızı bu organizasyona destek vermeye davet etmenizi, vaaz ve hutbeler ile sosyal medya platformlarında durumu sürekli güncel tutmanızı istiyorum” dedi.

Müftü Okuş, vekaletle kurban kesim bedelinin yurt içinde 13 bin 500, Filistin’de 11 bin ve yurt dışında 5 bin 450 TL olduğunu belirtti. “Paylaşmak, kardeşliğimizi güçlendirir. Müslüman kendi için istediğini başkaları için de ister. Başkasının çektiği acı ve ızdırabı yüreğinde hisseder” diyerek herkesin bu insani ve İslami hayır işini desteklemesi gerektiğini vurguladı.