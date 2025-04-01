Vekil Halevi’den Gazze’yi İşgal Çağrısı

İSRAİL’İN GAZZE ŞERİDİ’NE SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanlarını aralıksız sürdürüyor. Bayram döneminde de süren saldırılar nedeniyle birçok sivil hayatını kaybediyor.

İŞGAL ZORUNLULUĞU VURGUSU

İsrail’in iktidar partisi Likud’un milletvekili Amit Halevi, Gazze’deki Filistinlilere yönelik yaptığı açıklamalarda savaşın asıl doğasının “işgal” olduğunu belirtiyor. 103FM Radyosu’nda konuşan Halevi, “Bölgeyi işgal edip düşmandan arındırmak istiyoruz, aksi takdirde çocuklarınızı öldürüp torunlarınızı kaçıracaklar.” diyor.

HAMAS’A KARŞI KONTROL GEREKİYOR

Halevi, Hamas’ı yenmek için bölgenin ve nüfusun kontrol altına alınması gerektiğini ifade ediyor. “Üst düzey komutanlar, Hamas ile mücadelenin toprak ve nüfus kontrolü olmadan imkansız olduğunu anlamaya başladı” şeklinde açıklama yapıyor. Aynı zamanda, rehinelerin serbest bırakılması konusundaki görüşmelerde ise İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurma ihtimalinin bulunmadığını belirtiyor.

İNSANİ DRAM KATLANIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, İsrail’in Mart ayındaki savaş başlattığı tarihten bu yana en az 921 Filistinli yaşamını yitirdi. 7 Ekim 2023’ten bu yana ölü sayısı 50 bini aşıyor. Ocak sonundaki ateşkes anlaşmasının ardından savaşın sona ereceği umulurken, İsrail, anlaşmanın ikinci aşamasını kabul etmeyerek Hamas’a “maksimum baskı” uygulama stratejisini devam ettiriyor.

ATEŞKES İHLALLERİ

İsrail, daha önceki ateşkes anlaşmasını defalarca ihlal ederek birçok Filistinliyi öldürdü. 18 Mart’ta kaydedilen şafak öncesi saldırıda ise 183’ü çocuk olmak üzere 400 Filistinli hayatını kaybetti. Hamas, tarafların orijinal üç aşamalı ateşkes anlaşmasına uyması gerektiğini vurguluyor.

GAZZE’DE İNSANİ KRİZ

İsrail’in 2 Mart itibarıyla sınırları kapatarak insani yardımları engellemesi, Gazze’yi kıtlık tehdidiyle karşı karşıya bıraktı. BM Dünya Gıda Programı’nın Filistin Direktörü, Gazze nüfusunun %90’ından fazlasının gıda güvensizliği yaşadığı konusunda uyarılarda bulunuyor.