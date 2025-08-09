Velayeti, Koridor Projesine Tepki Gösterdi

İRAN’LIDAN ABD BAŞKANINA TEPKİ

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in danışmanı Ali Ekber Velayeti, Ermenistan, Azerbaycan ve ABD arasında imzalanan üçlü mutabakat zaptının ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın Zengezur Koridoru ile ilgili yaptığı açıklamalara karşı çıktı. Velayeti, “ABD, Zengezur Koridoru’nu 99 yıllığına kiraladı” diyen Trump’a yanıt vererek, “Güney Kafkasya, Trump’ın kiralayabileceği sahipsiz bir yer değil. Bu geçit, onun mülkü değil, paralı askerleri için bir mezarlık olacaktır” ifadelerini kullandı.

BÖLGEDEN KAYGILAR

Velayeti, Zengezur Koridoru’nun bölgenin jeopolitik konumunu değiştireceğini ve sınırları yerinden oynatacağını belirterek, bu projenin Ermenistan’ın parçalanması amacıyla tasarlandığını dile getirdi. Türkiye ve Azerbaycan’ın bu koridorun inşasında ısrar ettiklerini hatırlatan Velayeti, İran Silahlı Kuvvetleri’nin, dönemin Genelkurmay Başkanı Bakıri’nin liderliğinde, ülkenin kuzeybatısında birçok tatbikat yaptığını vurguladı. Velayeti, bu tatbikatların engelleme konusundaki hazırlıklarını ve kararlılıklarını gösterdiğini kaydetti.

TRUMP’IN İFADELERİNE ELEŞTİRİ

Bir ülkenin başka bir ülkeye koridor kiralaması ifadesinin saflık taşıdığını dile getiren Velayeti, Trump’ın bu saflığa kapılmış göründüğünü söyledi. Velayeti, Trump’ın bu alandaki iddialarını “birinin buradan kalkıp Panama Kanalı’nı kiralaması gibi bir şey” olarak nitelendirerek, “Bu imkansız ve asla gerçekleşmeyecek. Trump, her zamanki gibi gösterişli ama içi boş sözler sarf ediyor. Kendini bir emlakçı zannederek toprak ve bölge kiralamak istiyor” diye konuştu.

PAŞİNYAN’IN GÖRÜŞLERİ

Danışman Velayeti, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın daha önceki İran ziyaretinde hükümetinin bu projeyi “açıkça zararlı ve komplo niyeti taşıyor” şeklinde değerlendirdiğini ve kendisinin de koridor inşasına karşı olduğuna vurgu yaptığını hatırlattı. Velayeti, “Zengezur Koridoru’nun inşası İran’ın sınırlarında değişikliklere yol açacaktır ve ülkenin kuzey ile kuzeybatısındaki kara bağlantısını Türkiye’ye bağımlı hale getirecektir. Bu plan hayata geçirilirse Güney Kafkasya’nın güvenliği tehlikeye girer. Bu nedenle İran, yanında Rusya olsun ya da olmasın, bölgenin güvenliği için adım atacak ve ABD koridorunu engelleyecektir. Ayrıca stratejik açıdan Rusya’nın da bu koridora karşı olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.