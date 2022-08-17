Veli Kavlak futbolu bıraktı

Bir dönem Beşiktaş’ta da forma giyen tecrübeli futbolcu Veli Kavlak futbolu bıraktığını duyurdu.

eşiktaş’ın eski futbolcusu Veli Kavlak, profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Avusturya basınına konuşan Veli Kavlak, “Psikolojim bozuldu, uzun süre resmi açıklama yapmadım. Uzun süre kabul etmek istemedim ama artık futbol oynayamam. Omuz sakatlığım için çok ameliyat oldum, geri dönmeye çalıştım ama olmadı, bitti! Omuzumdan 9, toplam 15 ameliyat oldum.” dedi.

Son 4 sezondur yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle futboldan uzak kalan Veli Kavlak, 2011-2018 yılları arasında Beşiktaş’ta forma giymişti.