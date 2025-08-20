Veli Yaman, Giyim Mağazasından Hırsızlık Yaptı

ARNAVUTKÖY’DE HIRSIZLIK OLAYI

Arnavutköy’de büyük giyim mağazalarına girerek kıyafetlerin alarmlarını söküp, çaldığı ürünleri internet üzerinden satan Veli Yaman isimli hırsız yakalandı. Şüphelinin aylık yaklaşık 70 bin lira kazanç elde ettiği öğrenildi. Olay, geçtiğimiz günlerde meydana geldi ve Yaman, çeşitli büyük firmalara ait giyim mağazalarına girerek kıyafetleri deniyormuş gibi soyunma kabinlerine girdi.

SOYUNMA KABİNİNDEKİ DOLAPLAR

Yanında getirdiği penseyle kıyafetlerin üzerindeki alarmları söken Yaman, çantasına doldurduğu kıyafetlerle mağazalardan ayrıldı. Şüphelinin, mağazalara kağıt dolu çantayla girdiği, kabinlerde kağıtları boşaltıp yerlerine çaldığı kıyafetleri koyduğu tespit edildi. Mağaza yetkililerinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde, şüphelinin kıyafet deneme bahanesiyle soyunma kabinine girdiği ve ardından ürünleri çalarak çıktığı gözlemlendi.

POLİSİN ÇALIŞMASIYLA YAKALANDI

Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan Veli Yaman’ın çantasında çok sayıda alarm sökmeye yarayan alet, pense ve çalınan kıyafetler bulundu. Şüphelinin bu ürünleri internet üzerinden sattığı ve aylık yaklaşık 70 bin lira kazanç elde ettiği belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaman, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.