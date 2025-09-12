VeliAht, 11 Eylül’de gösterime girdi

VELİAHT DİZİSİNİN YAYINLANMASI

Show TV’nin yeni sezonda ekranlara taşıdığı iddialı yapımlardan biri olan Veliaht, 11 Eylül Perşembe akşamı izleyicilerle buluştu. Yayınlanan ilk bölüm, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile dikkat çekti. Diziye dair en çok merak edilen konuların başında ise “Veliaht dizisinin konusu nedir?” ve “Oyuncu kadrosunda kimler var?” soruları geliyor. Tüm detaylar ve ilk bölüme dair öne çıkan anlar haberimizin devamında yer alıyor.

DİZİDEKİ GÜÇLÜ KARAKTERLER

Otogardaki eski gücünü yitirmeye başlayan ve sağlığı giderek bozulan Zülfikar Karslı’nın zamanı daralıyor. Eski ortağı Muharrem Kaptan’ın oğlu Yahya Kaptan, intikam için otogara geri dönerken, Zülfikar’ın oğlu Zafer’in yerine geçebilecek yeni bir veliaht arayışı başlıyor. Bu arayışın tam ortasında, annesi ve kız kardeşine destek olmaya çalışan seyyar tamirci Timur beliriyor. Bu beklenmedik karşılaşma, Zülfikar, Zafer, Kudret, Derya ve Cennet’in yanı sıra Karslı ailesinin tamamı, Yahya Kaptan ve Timur’un hayatında köklü değişiklikler yaratacak ve tüm dengeleri altüst edecek.

ZÜLFİKAR KARSLI’NIN MÜCADELESİ

DİZİ HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Show TV’nin yeni dizisi Veliaht, 11 Eylül akşamı izleyici ile buluştu. Her Perşembe yayınlanacak olan yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği dizi, konusu ve oyuncuları ile izleyicilerin ilgisini topluyor. Fragmanlarının ardından büyük beklenti yaratan Veliaht’ın ilk bölümü heyecanla izlendi.