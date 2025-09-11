“Veliaht” Aile İlişkileri ve Rekabeti Anlatıyor

GÜÇ MÜCADELELERİ VE SIRLAR

Yeni sezonun en heyecan verici projelerinden biri olan “Veliaht”, aile bağlarının karmaşık yönlerini, saklanan sırları, güç çatışmalarını, tutku dolu aşklar ve keskin intikam hislerini merkezine alıyor. Hem derin bir senaryo hem de etkileyici bir oyuncu kadrosuyla izleyici üzerinde etki bırakması bekleniyor.

HERKESİ ETKİLEYEN BİR KARSLI AİLESİ

Timur, seyyar tamirci olarak yaşamını sürdürürken, beklenmedik bir şekilde bir “veliaht” olma olasılığıyla karmaşık bir olayların içine dalar. Reyhan, Karslı ailesinin önemli bir üyesidir ve Timur’un hayatına tesadüfen dahil olur. Zülfikar Karslı, ailenin lideridir; otogarın düzenini sağlayan ve büyük servetin başında bulunan güçlü bir figürdür. Yahya, ailenin güçlü üyelerinden biridir ve entrikalarla dolu oyunların tam merkezinde yer alır. Derya Karslı, Zülfikar’ın çocuklarından biri olarak aile içindeki çatışmalarda belirleyici bir rol üstlenir. Kudret Karslı, sert olan ama duygusal yönleriyle dikkat çeken bir aile ferdi. Zafer Karslı, ailenin gözünde gerçek veliaht olarak görülüyor; Timur’un ortaya çıkışıyla aralarında büyük bir rekabet baş gösteriyor. Vezir, otogardaki ve aile içindeki güç dengelerini etkileyen stratejik bir karakterdir. Beyazıt ise aileye ve otogar düzenine sadık bir destekçi karakter olarak öne çıkıyor.

AŞK VE İKTİDARIN TEMELİ

Esenler Otogarı’nda geçen büyüleyici bir aşk hikâyesi ve aile içindeki güç mücadeleleri, deneyimli ve genç oyuncuların bir araya geldiği projede işleniyor. Kadroda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi başarılı isimler yer alıyor.

SENARYO VE YÖNETİM

“Veliaht”, Esenler Otogarı’nda geçen güçlü bir hikâye ile aile bağları, sırlar, iktidar, aşk ve intikam temalarını harmanlayarak sezonun dikkat çeken yapımlarından biri olmanın yanı sıra yoğun ilgi de topluyor. Akın Akınözü, araba tamircisi Timur karakterini canlandırırken, bu rol için gerçek bir tamirhanede eğitim alıyor ve araç tamirine kendini katıyor. Senaryosu Tunahan Kurt, Berrin Tekdemir ve Necip Güleçer tarafından yazılmıştır, yönetmenliğini ise Sinan Öztürk üstleniyor.

KARSLI AİLESİNİN DİNAMİĞİ

Zülfikar Karslı, sağlık sorunları nedeniyle otogardaki gücünü kaybetmeye başlıyor ve herkes gözünü yurt dışından dönmesi beklenen oğlu Zafer’e çevirmiştir. Babasından kalan borçlarla uğraşan seyyar tamirci Timur’un yolu, bu sırlarla dolu ailenin içine düşüyor ve kendini hiç beklemediği bir şekilde Zülfikar Karslı’nın veliahtı Zafer Karslı olarak buluyor. Bu gelişmeyle birlikte Zülfikar’ın çocukları Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve Zafer’in eşi Reyhan için yaşam artık eskisi gibi olmayacak.