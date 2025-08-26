Veliaht Dizi, 11 Eylül 2025’te Yayınlanacak

DİZİ KAMERALAR ÖNÜNDE

Tanıtımlarıyla büyük yankı uyandıran yeni dizi sonunda izleyici karşısına çıkmaya hazır. Yayın tarihi, kanalı ve saati kesinleşen proje, güçlü kadrosu ve dikkat çekici hikâyesiyle şimdiden sezonun en çok konuşulan işlerinden biri haline geldi. Veliaht dizisi, 11 Eylül 2025 Perşembe akşamı izleyicilerle buluşacak. Bu tarih, dizi tutkunları için yeni sezonun başlangıcında özel bir önem taşıyor. Uzun zamandır beklenen bu proje, Eylül ayında ekrana gelecek olmasıyla televizyon dünyasına hareket katmayı hedefliyor. Perşembe günü yayınlanması ise, izleyiciyi haftanın ortasında ekran başına toplayacak stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

KANAL BELİRLENDİ

Dizinin yayınlanacağı kanal Show TV olarak belirtildi. Kanal, uzun yıllardır reyting yarışında önemli projelere imza atan bir mecra olarak dikkat çekiyor. Veliaht dizisinin Show TV’de yayınlanması, bu projeye olan ilgiyi daha da artırıyor. Ayrıca kanalın güçlü tanıtım desteği, dizinin kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasını sağlayacak. Veliaht, prime time kuşağında, akşam saat 20.00’de izleyici karşısına çıkacak. Bu saat, televizyon izleyicisinin en yoğun olduğu zaman dilimlerinden biri. Bu nedenle dizi, ilk bölümünden itibaren reyting yarışında büyük bir çıkış yapmaya hazırlanıyor. Kanalın yayın stratejisi, Veliaht’ı akşamın en çok izlenen yapımları arasına sokmayı amaçlıyor.

Veliaht dizisi, İstanbul’un merkezi sayılan Esenler Otogarı’nı merkezine alan etkileyici bir aile hikâyesi sunuyor. Ailenin reisi Zülfikar Karslı, uzun yıllar otogarın en güçlü ismi konumunda olmuştur. Ancak sağlık sorunları nedeniyle gücünü kaybetmeye başladığında, taht kavgası da başlayacak. Burada devreye giren seyyar tamirci Timur’un, “veliaht” olarak görülmesiyle birlikte aile içindeki dengeler ve otogardaki düzen altüst olur. Aşk, sırlar, ihanet ve intikamla örülmüş bu hikâye, izleyiciyi her bölümde etkileyici bir deneyime sürüklemeyi hedefliyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Veliaht dizisinin en dikkat çekici yönlerinden biri de oyuncu kadrosu. Başrollerde Akın Akınözü ve Serra Arıtürk yer alıyor. Bu ikiliye Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan gibi tecrübeli isimler eşlik ediyor. Dizi karakterleri ve oyuncuların uyumu da izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Özellikle başroldeki iki oyuncu, son dönem performanslarıyla izleyicinin güvenini kazanmış durumda. Dizinin yapım sürecinde sektörün deneyimli şirketleri bulunmakta. Gold Film ve FARO gibi güçlü yapımcıların imzasını taşıyan Veliaht, teknik açıdan titizlikle hazırlanıyor. Yönetmen Sinan Öztürk olurken, senaryo ekibinde Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt’un isimleri yer alıyor. Hem görsel hem de hikâye örgüsü bakımından yüksek beklentiler oluşturulmuş durumda.

HEYECAN DOLU BİR BAŞLANGIÇ

Veliaht dizisinin Eylül ayında başlaması, yeni sezonda dikkatleri üzerine çekmesini sağlayacak. İlk bölümden itibaren reyting yarışına güçlü bir şekilde katılması bekleniyor. Özellikle aile, iktidar, aşk ve intikam gibi evrensel temaların işlenmesi, projeyi geniş bir kitleye hitap eder hale getiriyor. Dizi, yalnızca televizyon izleyicisini değil, aynı zamanda sosyal medyada da büyük yankı uyandıracak gibi görünüyor. Tüm detaylarıyla netleşen Veliaht, 11 Eylül 2025 Perşembe günü saat 20.00’de Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Hem güçlü oyuncu kadrosu hem de sürükleyici hikâyesiyle sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olacağı kesin gözle bakılıyor. İzleyiciler için heyecan verici bir televizyon deneyimi yakında kapıda.