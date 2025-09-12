Veliaht Dizisi, 11 Eylül’de Yayında

VELİAHT DİZİSİ İZLEYİCİYLE BULUŞTU

Show TV’nin yeni sezondaki dikkat çeken dizisi Veliaht, 11 Eylül Perşembe akşamı izleyiciyle buluştu. İlk bölümüyle dikkatleri üzerine çeken yapım, hem senaryosuyla hem de oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. Dizinin çekim yerleri ise seyircilerin merakını artırdı ve sosyal medyada sıkça konuşulmaya başladı. Veliaht dizisiyle ilgili tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÇEKİMLER İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞİYOR

Karslı ailesinin karmaşık ve sürükleyici hikayesini ekrana taşıyan Veliaht dizisinin çekimleri, İstanbul’un çeşitli ilçelerinde yapılıyor. Ailenin otogar ve çevresindeki yaşamını yansıtmak için Esenyurt, Eyüpsultan ve Beyoğlu gibi semtlerde uygun mekanlar tercih ediliyor. Bu lokasyonlar, dizinin dramatik atmosferine ve karakterlerin yaşam mücadelesine gerçekçi bir zemin oluşturuyor. Hem modern hem de tarihi dokunun bir arada kullanıldığı çekim alanları, Veliaht’ın hikayesini derinleştirirken izleyicilere görsel bir zenginlik sunuyor.

HİKAYEDEKİ GELİŞMELER

Oturumunu kaybetmekte olan ve sağlığı hızla kötüleşen Zülfikar Karslı’nın zamanı giderek azalıyor. Eski ortağı Muharrem Kaptan’ın oğlu Yahya Kaptan, intikam amacıyla otogara dönerken, Zülfikar da oğlusu Zafer’in yerine geçebilecek yeni bir veliaht arayışına giriyor. Bu süreçte, annesi ve kız kardeşine destek olmaya çalışan seyyar tamirci Timur, Karslı ailesinin hayatına dahil olur. Bu beklenmedik gelişme, Zülfikar, Zafer, Kudret, Derya ve Cennet’in yanı sıra tüm Karslı ailesi, Yahya Kaptan ve Timur’un hayatlarında derin değişimlere yol açacak, aile içindeki dengeleri tamamen değiştirecek.

DİZİNİN HEDEFİ VE HEYECANI

Show TV’nin yeni dizisi Veliaht, 11 Eylül akşamı izleyicilerle buluşurken, her Perşembe ekranlara gelecek. Etkileyici oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla dikkat çekiyor. Yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği yapım, konusu ve karakterleriyle merak uyandırıyor. Fragmanlarının ardından büyük bir heyecanla beklenen Veliaht’ın ilk bölümü, izleyiciler tarafından dikkatle takip ediliyor.