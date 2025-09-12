Veliaht Dizisi, 11 Eylül’de Yayında

DİZİNİN BÜYÜK GÜNDE BİRLİKTE BAŞLADIĞI TARİH

Show TV’nin yeni sezonda dikkat çeken dizilerinden biri olan Veliaht, 11 Eylül Perşembe akşamı izleyiciyle buluştu. İlk bölümüyle ilgi toplayan yapım, güçlü senaryosu ve etkileyici oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. Dizinin çekim mekânları ise seyircilerin merakını cezbetti ve sosyal medya platformlarında sıkça tartışılıyor. Veliaht dizisiyle ilgili tüm detaylar yazının ilerleyen bölümlerinde bulunuyor.

ÇEKİM YERLERİ VE KONU

Karslı ailesinin karmaşık ve sürükleyici hikayesini izleyiciye aktaran Veliaht dizisinin çekimleri, İstanbul’un farklı bölgelerinde yapılıyor. Ailenin otogar ve çevresindeki yaşamını en iyi şekilde yansıtmak amacıyla Esenyurt, Eyüpsultan ve Beyoğlu gibi çeşitli semtlerde uygun mekânlar tercih ediliyor. Bu çekim mekanları, dizinin dramatik atmosferine ve karakterlerin yaşam mücadelesine gerçekçi bir zemin sunuyor. Hem modern hem de tarihi ögelerin bir arada kullanıldığı bu alanlar, Veliaht’ın hikayesini derinleştirirken izleyicilere görsel bir zenginlik kazandırıyor.

HİKAYENİN TEMELİ VE KARAKTERLER

Otogardaki eski gücünü kaybetmekte olan ve sağlığı hızla bozulmakta olan Zülfikar Karslı’nın zamanı giderek azalıyor. Eski ortağı Muharrem Kaptan’ın oğlu Yahya Kaptan, intikam amacıyla otogara geri dönerken, Zülfikar da kendi oğlu Zafer’in yerine geçebilecek yeni bir veliaht arayışı içine giriyor. Bu süreçte, annesi ve kız kardeşine sahip çıkmaya çalışan seyyar tamirci Timur, ailenin hayatlarına katılıyor. Bu beklenmedik durum, Zülfikar, Zafer, Kudret, Derya ve Cennet’in yanı sıra tüm Karslı ailesi, Yahya Kaptan ve Timur’un hayatlarında ciddi değişikliklere yol açıyor, aile içindeki dengeleri alt üst ediyor.

DİZİNİN YAYIN GÜNÜ VE YÖNETMENİ

Show TV’nin yeni dizisi Veliaht, 11 Eylül akşamı izleyicilerle buluşarak her Perşembe ekranlarda yer alacak. Senaryosuyla ve etkileyici oyuncuları ile dikkat çeken dizinin yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Konusu ve karakterleriyle izleyici merakını artıran Veliaht’ın ilk bölümü, fragmanlarının ardından büyük bir heyecanla beklenmişti ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.