“Veliaht” Dizisi Aile İçinde Çatışmalar Sunuyor

YENİ DİZİ “VELİAHT”IN YAPIMI HIZLA DEVAM EDİYOR

Show TV’nin yeni sezonda dikkat çekmesi beklenen projesi “Veliaht”, yenilikçi içerikleriyle ön plana çıkan Faro yapımı ve deneyimli prodüktör Yamaç Okurun yönetiminde hayata geçiriliyor. Eylül ayında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizi, aile ilişkileri, saklı geçmişler, güç mücadelesi, aşk ve intikam gibi temaları kapsamlı bir şekilde ele alarak, sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Veliaht, Esenler Otogarı’nda geçen çarpıcı bir aile hikâyesi ve tutkulu bir aşk öyküsünü ekrana taşıyor. Sezonun en iddialı dizileri arasında yer alan yapımda, aile içindeki taht mücadeleleri ve derin gizemler, izleyicilerin ilgisini çekecek.

USTA VE GENÇ OYUNCULAR BİR ARADA

Dizinin kadrosunda yer alan Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi başarılı isimler, karakter hazırlıklarını sürdürüyor. Akın Akınözü, dizide seyyar tamirci Timur karakterine hayat veriyor ve bu rolü için tamirhanede eğitim alarak araç onarımlarında aktif olarak yer alıyor. Senaryosunu Tunahan Kurt, Berrin Tekdemir ve Necip Güleçer’in yazdığı dizinin yönetmenliğini ise Sinan Öztürk gerçekleştiriyor.

HİKAYEDEKİ TEMEL DİNAMİKLER

Hikayede, sağlığı bozulmuş otogarın eski sahibi Zülfikar Karslı’nın yerine geçecek oğlu Zafer’in gelişi bekleniyor. Babasından miras kalan borçlarla mücadele eden Timur’un yolu Karslı ailesiyle kesişiyor. Bu buluşma, Timur’un beklenmedik bir şekilde “Veliaht” olarak anılmasına neden oluyor. Bu gelişmeden sonra, Zülfikar’ın çocukları Kudret, Derya, Cennet ve Zafer ile Zafer’in eşi Reyhan için her şey değişiyor. Dizinin 2. bölümüne ait fragmanın henüz yayınlanmamış olması, hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor.

ÇARPICI KARAKTERLERİN DİNAMİĞİ

Timur, seyyar tamirci olarak hayatımıza girip, “veliaht” olma ihtimaliyle karşılaşan bir karakter. Reyhan, Karslı ailesinin önemli bir üyesi olarak Timur’un kaderini değiştiren kişi olurken; Zülfikar Karslı, ailenin reisi ve otogarın eski gücüdür. Yahya, ailenin güçlü figürlerinden biri olarak entrikaların merkezindedir. Derya Karslı, aile içindeki çatışmalarda etkili bir rol üstlenirken, Kudret Karslı ise sertliğiyle dikkat çeken bir karakterdir. Zafer Karslı, ailenin gerçek varisi olarak Timur ile rekabet ederken, Vezir, otogarın güç dengelerinde kritik bir konumdadır.

Yayınlanan tanıtımda, Timur ve Reyhan arasındaki çekim ve Zafer’in sözleri yanı sıra, Derya’nın Yahya ile olan etkileşimi, izleyicilerde merak uyandıran anlar yaratıyor. Tanıtımın sonunda Reyhan’ın Timur’a yönelttiği “Neden kurtardın?” sorusu, gelecekteki bölümler için heyecan verici gelişmelerin habercisi oluyor.