Veliaht Dizisi Her Perşembe Show TV’de Yayında

YENİ DİZİ VELİAHT’IN DETAYLARI

Yeni yayın döneminin öne çıkan projelerinden biri olan Veliaht, FARO ile Gold Yapım’ın ortak prodüksiyonu olarak hazırlandı. Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak olan dizinin yeni bölümleri, her Perşembe akşamı saat 20.00’de izleyici karşısına çıkacak. Veliaht dizisini canlı takip etmeyi planlayanlar için bir yayın linkinin mevcut olup olmadığı merak konusu. Veliaht, Esenler Otogarı’nda geçen sürükleyici bir aile draması ve tutkulu bir aşk hikâyesini işliyor. Sezonun en dikkat çekici yapımları arasında değerlendirilen dizide, aile içindeki iktidar mücadeleleri ve yıllarca gizlenen sırlar gün yüzüne çıkıyor.

KADRO VE KARAKTERLER

Bu dizinin dikkat çeken kadrosunda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi güçlü isimler yer alıyor. Başrolünde bulunan Akın Akınözü, seyyar tamirci Timur karakterine hayat veriyor. Rolüne hazırlanmak için gerçek bir tamirhanede eğitim alan Akınözü, ustalardan birebir ders alarak iş tulumu giyip bakım ve onarım çalışmaları yaptı. Senaryosu Tunahan Kurt, Berrin Tekdemir ve Necip Güleçer tarafından yazılan dizinin yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor.

HİKAYENİN TEMASI VE GİZEMLERİ

Hikâyede, sağlığı bozulan otogarın eski yöneticisi Zülfikar Karslı’nın yerine geçmesi beklenen oğlu Zafer’in dönüşü anlatılırken; babasından kalan borçlarla mücadele eden Timur’un yolu Karslı ailesiyle kesişiyor. Bu tesadüf sonucunda Timur, “Veliaht” olarak anılmaya başlıyor. Zülfikar’ın çocukları Kudret, Derya, Cennet ve Zafer ile Zafer’in eşi Reyhan için hiçbir şey aynı olmayacak. Diziye dair 5. bölüme ait fragman henüz yayınlanmadı; bu durum izleyicilerin yeni tanıtımın ne zaman ekrana geleceğini merakla beklemesine yol açıyor.

EYLEMLER VE ÇATIŞMALAR

Son yayınlanan tanıtımda, Derya’nın babasını devre dışı bırakabilecek gizli bilgilere ulaşması aile içindeki taht savaşını alevlendiriyor. Derya’nın Timur’la kurduğu beklenmedik iş birlikleri dikkat çekerken, Selim’in abisi Yahya’ya, babasına yapılan ihanete rağmen neden hala Zaro Ağa ile ortaklık sürdürdüklerini sorduğu görülüyor. Bu tartışmada Yahya’nın Selim’e attığı tokat ortamı geriyor. Öte yandan Timur’un, Zülfikar’ın güvendiği isimlerden Vezir’e karşı gizlice kurduğu plan izleyiciye ipuçları sunuyor; Vezir ise Kudret’in güvenini kaybetme korkusuyla yüzleşiyor. Tanıtımın son sahnesinde Timur’un Ceset’i kurtarmak isterken duyduğu silah sesi merakı artırıyor. Dizide Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç oyuncular birlikte rol alıyor.