“Veliaht” Dizisi, İzleyicileri Saracak Hikâye

YENİ DİZİ “VELİAHT” GÜNDEME DAMGA VURACAK

Show TV’nin bu sezon en çok konuşulacak yapımlarından biri olan “Veliaht”, FARO imzasıyla sunulan farklı anlatım dili ve sinematografisi sayesinde şimdiden dikkat çekiyor. İzleyicilere sürükleyici bir hikâye sunmaya hazırlanan dizi, ilk bölümüyle bu akşam 20.00’de ekranlarda olacak. Çekim mekânları ve set ortamı da büyük bir merak konusu.

HİKAYENİN MERKEZİ TIMUR

Timur, hayatını seyyar tamircilikle kazanırken bir anda Karslı ailesinin veliahtı olabileceği ihtimali ile karmaşık bir dünyanın içine çekiliyor. Reyhan, Karslı ailesinin önde gelen isimlerinden biri olarak Timur’la yolları kesiştiğinde tüm dengeler değişmeye başlıyor. Ailenin reisi olan Zülfikar Karslı, büyük servetini korumak için mücadele verirken, Yahya, aile içindeki güç savaşlarının merkezinde yer alıyor. Derya Karslı, aile içindeki çekişmelerde önemli bir figürken, Kudret Karslı ise duygusal ve sert tavırlarıyla dikkat çekiyor. Zafer Karslı, ailenin asıl varisi olarak görülen karakter, Timur ile rekabet ederken, Vezir ve Beyazıt gibi yan karakterler de ailenin iç dengelerini şekillendiriyor.

ÖNCÜ OYUNCULARDAN GÜÇLÜ BİR KADRO

Esenler Otogarı’nın hareketli atmosferinde geçen bu sürükleyici hikâyede Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil ve Hazal Türesan gibi deneyimli isimlerin yanı sıra genç yetenekler de yer alıyor. Dizinin önemli çekim alanı Esenler Otogarı olurken, bazı sahneler İstanbul’un farklı semtlerinde özel setlerde çekiliyor. Veliaht, tamamen kurgu olarak oluşturulmuş bir yapım ve gerçek yaşam hikâyeleriyle bağlantılı değildir. Ancak, İstanbul’un sosyal yapısından, otogar kültüründen ve aile içi iktidar mücadelelerinden esinleniyor.

AŞK VE İKTİDAR MÜCADELESİ

“Veliaht”, Esenler Otogarı’nda geçen aile içi taht mücadelelerini ve büyük bir aşk hikâyesini merkezine alıyor. Akın Akınözü’nün canlandırdığı Timur karakteri, bir araba tamircisinde çalışırken hikâyeye dahil oluyor. Oyuncu, rolüne hazırlanırken tamirhanede eğitim alıp araç tamirine bizzat katılıyor. Özgün hikâye Tunahan Kurt’a aitken, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt yazıyor. Yönetmen Sinan Öztürk ise hikâyeyi etkileyici bir şekilde beyaz perdeye aktarıyor. Zülfikar Karslı’nın sağlık sorunları nedeniyle eski gücünü yitirmesiyle birlikte, onun yerine gözler yurt dışından dönmesi beklenen oğlu Zafer’e çevriliyor. Seyyar tamirci Timur’un yolu, bu sırlarla dolu aileye düşer ve kendisini Zülfikar Karslı’nın potansiyel veliahtı olarak bulur. Bu durum, ailenin diğer üyeleri için hayatın akışını değiştiren olayların fitilini ateşliyor.