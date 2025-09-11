“Veliaht” Dizisi Perşembe Günü Yayınlanıyor

YENİ DİZİ “VELİAHT” GELİYOR

Yeni sezonun dikkat çeken yapımı “Veliaht”, Show TV’de Perşembe günü saat 20.00’de karşımıza çıkacak. FARO ve Gold Yapım’ın ortaklığı ile hazırlanan dizinin gerçek bir hikâyeden esinlenip esinlenmediği konusunda izleyiciler arasında merak uyandıran tartışmalar başladı. Esenler Otogarı’nda geçen bu heyecan dolu hikâyede, Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan ve Derya Karadaş gibi pek çok ünlü ve genç oyuncu yer alıyor.

DİZİ KURGU OLARAK KALDI

“Veliaht” dizisi tamamen kurgusal bir yapım olarak öne çıkıyor. Gerçek yaşam öyküleri ya da birebir yaşanmış olaylardan alıntı yapılmadığı açıklanıyor. Ancak dizinin senaryosu oluşturulurken, İstanbul’un sosyal yapısı, otogar kültürü ve aile içindeki güç dengeleri gibi unsurlardan esinlenildiği belirtiliyor. Aile içi taht kavgaları ve büyük bir aşk hikâyesini konu alan “Veliaht”, Esenler Otogarı’nda geçiyor.

KARAKTERLER VE HİKAYE

Dizide Akın Akınözü’nün canlandırdığı Timur karakteri, araba tamircisi olarak hikâyeye katılıyor. Timur, role hazırlık sürecinde tamirhanede eğitim alıyor ve araç tamirine dahil oluyor. Özgün hikâye Tunahan Kurt’a aitken, senaryoyu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt birlikte yazıyor. Yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği projede, Zülfikar Karslı karakterinin sağlık sorunları nedeni ile eski gücünü kaybetmesiyle birlikte, yurt dışında yaşayan oğlu Zafer’in dönmesi bekleniyor. Bu sırada, borçlarıyla mücadele eden seyyar tamirci Timur, Zülfikar Karslı’nın veliahtı olma yolunda kendini büyük bir ailenin sırlarıyla dolu dünyasında buluyor. Zülfikar’ın çocukları Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve eşi Reyhan için her şey değişecek.