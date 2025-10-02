Veliaht Dizisi Show TV’de Başlıyor

YENİ DİZİ “VELİAHT” SHOW TV’DE GÖSTERİME GİRİYOR

Yeni sezonun en dikkat çekici yapımlarından biri olan Veliaht, Show TV’de Faro ve Gold Yapım ortaklığında hazırlandı. Perşembe akşamları saat 20.00’de ekrana gelecek olan dizinin yeni bölümleri izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. İzleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri ise “Veliaht canlı izleme linki mevcut mu?” sorusu oldu. Yayınlanan yeni tanıtımda, Derya’nın eline geçirdiği kritik bilgilerin aile içinde büyük bir güç savaşına yol açtığı görülüyor. Bu gelişmenin ardından Timur ile yaptığı beklenmedik ortaklık dikkat çekiyor. Selim, kardeşi Yahya’ya babasına yapılan ihanetin ardından nasıl hâlâ Zaro Ağa ile işbirliğini sürdürdüklerini sorgularken, Yahya tarafından atılan bir tokat ortamı geriyor.

GİZLİ PLANLAR VE HEYECAN DOLU ANLAR

Öte yandan, Timur’un Zülfikar’ın en güvenilir ismi olan Vezir’e karşı gizli bir plan hazırladığı belirtiliyor, Vezir ise Kudret’in güvenini kaybetme endişesi taşımakta. Fragmanın finalinde, Timur’un Ceset’i kurtarma çabasında duyulan silah sesi büyük bir heyecan yaratıyor ve izleyicilerde yeni bölüm için yüksek bir merak uyandırıyor. Aşk ve aile içindeki güç mücadelelerini konu edinen dizi, Esenler Otogarı’nda geçiyor. Ana kadroda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer ve Bora Akkaş gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Ayrıca, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi diğer yetenekler de kadroda bulunuyor.

CANLI YAYIN VE İZLEME İMKÂNLARI

Veliaht, her Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV ekranlarında canlı olarak izlenebiliyor. İzleyiciler, yeni bölümleri hem televizyondan hem de kanalın resmi yayın kanalları üzerinden eş zamanlı takip edebilme şansına sahip. Sezonun dikkat çeken yapımlarından biri olan Veliaht, dramatik bir aşk hikâyesini ve Karslı ailesinin iktidar mücadelesini ele alıyor. Timur karakterini canlandıran Akın Akınözü, rol süreçlerinde bir tamirhanede eğitim alarak araç tamiri yapma tecrübesi kazanıyor. Tunahan Kurt’un özgün hikâyesinden uyarlanan dizinin senaryosu ise Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt tarafından kaleme alınıyor. Yönetmenlik pozisyonunu ise Sinan Öztürk üstleniyor.

AİLE İÇİNDEKİ MÜCADELELERİN ÖN PLANA ÇIKTIĞI BİR HİKÂYE

Zülfikar Karslı’nın sağlık sorunları yüzünden otogardaki gücünü kaybetmesiyle birlikte dikkatler, yurt dışında yaşayan oğlu Zafer’e çevriliyor. Borçlarla mücadele eden seyyar tamirci Timur’un, Karslı ailesiyle olan ilişkisi karmaşık bir süreç başlatıyor. Zülfikar’ın potansiyel veliaht olarak gördüğü Timur’un ortaya çıkışı, Kudret, Derya, Cennet ve Zafer ile eşi Reyhan arasında tüm dengelerin alt üst olmasına yol açıyor.

– Timur: Seyyar tamirci olarak bilinen Timur, beklenmedik bir şekilde ailenin veliahtı olma ihtimaliyle karşı karşıya kalıyor.

– Reyhan: Karslı ailesinin öne çıkan isimlerinden biri; Timur’un hikâyesinde önemli bir rol üstleniyor.

– Zülfikar Karslı: Ailenin reisi ve otogarın güçlü hâkimi; sağlık sorunları nedeniyle güç dengeleri sarsılmakta.

– Yahya: Ailede önemli bir yere sahip olup, entrikaların merkezinde bulunuyor.

– Derya Karslı: Zülfikar’ın çocuklarından biri ve aile içindeki mücadelede aktif olarak yer alıyor.

– Kudret Karslı: Güçlü yapısının yanında duygusal yönleriyle de dikkat çekiyor.

– Zafer Karslı: Ailenin gerçek varisi olarak görülüyor ve Timur ile rekabet içinde.

– Vezir: Ailenin ve otogarın dengeleri üzerinde belirleyici bir etkiye sahip.

– Beyazıt: Sadakatiyle tanınan ailenin güvenilir isimlerinden biri.