Veliaht Dizisi Show TV’de İzleyiciyle Buluşuyor

YENİ SEZONUN İDDİALI YAPIMI: VELİAHT

Yeni sezonun dikkat çeken projelerinden biri olarak öne çıkan “Veliaht”, Show TV ile Faro ve Gold Yapım tarafından hayata geçirildi. Perşembe akşamları saat 20.00’de yayınlanmaya başlayan dizi, şimdiden geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Sosyal medya platformlarında “Veliaht canlı izleme linki var mı?” sorusu, dizinin hayranları arasında sıkça araştırılan bir konu haline geldi. Esenler Otogarı’nın yoğun ortamında geçen tutkulu bir aşk hikâyesini ve aile içindeki güç mücadelelerini ele alan Veliaht dizisi, deneyimli oyuncuları ve genç yetenekleri bir araya getiriyor.

KADRODA TANINMIŞ İSİMLER YER ALIYOR

Dizinin kadrosunda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi birçok tanınmış isim yer almakta. Veliaht, Esenler Otogarı’ndaki aile içi çekişmeleri ve imkânsız görünen bir aşkı ekranlara taşıyor. Tunahan Kurt’un orijinal hikâyesinden uyarlanan dizinin senaryosuna Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt birlikte imza atıyor. Yönetmenliğini başarılı Sinan Öztürk üstleniyor.

HİKAYEDEKİ TEMEL GÖRÜNÜM

Hikâyede, otogarın güçlü figürü Zülfikar Karslı sağlık sorunları nedeniyle geri çekilmek zorunda kalırken, onun yerine yurtdışından dönecek oğlu Zafer Karslı geçiyor. Seyyar tamirci Timur’un, tesadüfen Karslı ailesinin hayatına girmesiyle birlikte dengelerin alt üst olması kaçınılmaz oluyor. Zülfikar’ın beklenmedik “veliahtı” olarak bu karmaşık duruma dahil olan Timur’un gelişi, Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve Reyhan’ın hayatında köklü değişiklikler yaratıyor. Veliaht dizisi Show TV’nin resmi yayın kanallarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. İlk bölümüyle dikkatleri üzerine çeken yapım, ilerleyen bölümlerinde de seyircinin merakını canlı tutuyor.

CHARAKTERLER ARASINDA KONTROL MÜCADELESİ

Tanıtıma göre, Derya’nın babasını saf dışı bırakabilecek kritik bilgilere ulaşması, aile içindeki gerilimi zirveye taşıyor. Timur ile beklenmedik bir ittifak kurması dikkat çekerken, Selim’in kardeşi Yahya’ya yönelttiği sert sözler, çatışmayı daha da derinleştiriyor. Yahya’nın öfkeyle vurduğu tokat ortamı iyice karıştırırken, Timur’un Vezir’e karşı gizlice geliştirdiği planlar yeni dengelerin habercisi oluyor. Bunun yanı sıra Vezir, Kudret’in güvenini kaybetme korkusuyla yüzleşiyor. Final sahnesinde Timur’un cesedi kurtarma çabası sırasında patlayan silah sesi, gerilimi tırmandırarak izleyiciler için yeni bölüme dair heyecanı artırıyor.