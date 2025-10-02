Veliaht Dizisi Show TV’de İzleyiciyle Buluşuyor

VELİAHT DİZİSİ YENİ SEZONUN İDDİALI YAPIMI OLDU

Yeni sezonun en dikkat çeken projelerinden biri olan “Veliaht”, Show TV’de Faro ile Gold Yapım ortaklığı ile hayata geçirildi. Perşembe akşamları saat 20.00’de ekranlara gelecek dizi, şimdiden geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilmeye başlandı. Özellikle sosyal medya üzerinde “Veliaht canlı izleme linki var mı?” sorusu, diziyi kaçırmak istemeyenler arasında sıklıkla araştırılan bir konu haline geldi. Esenler Otogarı’nın dinamik atmosferinde geçen tutkulu bir aşk hikâyesi ve aile içindeki güç mücadelesini ana tema olarak ele alan Veliaht, deneyimli oyuncularla genç yetenekleri bir araya getiriyor.

KADRODA TANINMIŞ İSİMLER YER ALIYOR

Dizinin kadrosunda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi birçok tanınmış oyuncu bulunuyor. Veliaht, Esenler Otogarı’nda geçen aile içindeki çatışmaları ve imkânsız görünen bir aşkı izleyiciye sunuyor. Tunahan Kurt’un özgün hikâyesinden uyarlanan dizinin senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt birlikte kaleme aldı. Yönetmenlik koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor.

HİKAYEDEKİ DENGELER ALTÜST OLACAK

Dizide, otogarın güçlü figürü Zülfikar Karslı, sağlık sorunları nedeniyle geri çekilirken, onun yerine yurtdışından dönecek olan oğlu Zafer Karslı’ya dikkatler çevriliyor. Seyyar tamirci Timur’un tesadüfen Karslı ailesinin dünyasına adım atmasıyla birlikte tüm dengeler altüst oluyor. Zülfikar’ın beklenmedik “veliahtı” olarak karmaşık yapının içine sürüklenen Timur, Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve Reyhan için hayatı önemli ölçüde değiştirecek.

İLERLEYEN BÖLÜMLERDE GERİLİM ARTACAK

Veliaht dizisi, Show TV’nin resmi yayın kanallarında izleyiciyi beklemeye devam ediyor. İlk bölümüyle büyük ilgi toplayan yapım, sonraki bölümleriyle de izleyicinin merakını canlı tutuyor. Derya’nın babasını etkisiz hale getirecek kritik bilgilere ulaşması, aile içindeki gerilimi zirveye taşıyor. Timur ile kurduğu beklenmedik ittifak gözleri üzerine çekerken, Selim’in kardeşi Yahya’ya söylediği sert sözler aile içi çatışmayı daha da derinleştiriyor. Yahya’nın öfkeyle vurduğu tokat ortamı karıştırırken, Timur’un Vezir’e karşı gizlice geliştirdiği planlar yeni dengelerin habercisi oluyor. Vezir ise Kudret’in güvenini kaybetme korkusuyla baş başa kalıyor. Final sahnesinde, Timur’un Ceset’i kurtarma çabası sırasında patlayan silah sesi gerilimi doruğa çıkararak yeni bölümde izleyiciye daha fazla heyecan sunacak.